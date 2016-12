Vine barza! Naştere naturală sau cezariană?

Vine barza! Naștere naturală sau cezariană?

Nu de puține ori, atunci când încercăm să luăm o decizie referitoare la naștere, ne confruntăm cu temeri legate de durerea resimțită în timpul nașterii naturale. Dacă am înțelege povestea simplă a nașterii naturale, ce facilitează și ce împiedică planul naturii, de ce și când sunt folosite anumite intervenții, am putea ajunge la concluzia că acest plan al naturii are un sens.Primul pas în încercarea de a lua cea mai bună decizie ar fi o informare riguroasă, discuția cu medicul obstetrician, înțelegerea simplă, nemedicalizată, a drumului pe care femeia gravidă îl parcurge în timpul travaliului și nașterii.Progresele anesteziei, antibioterapiei și a tehnicilor chirurgicale au condus operația cezariană la a fi considerată o operație simplă, sigură, rapidă, cu rezultat previzibil. În acest context, cu toate că de cele mai multe ori nu reprezintă o necesitate, nașterea prin cezariană a devenit cea mai frecventă intervenție chirurgicală practicată asupra femeii.„Indicațiile pentru cezariană în timpul sarcinii sunt: placenta praevia completă sau parțială, dezlipire de placentă moderată sau severă, cicatrice anterioară clasică pe uter sau două cicatrici, hipertensiune arterială de sarcină sau sindrom HELLP, candilom acumulat masiv în canalul de naștere, patologie extravaginală decompensată, suferința fetală, herpex simplex activ.Indicațiile pentru cezariană în timpul travaliului sunt: placenta praevia completă sau parțială, dezlipire de placentă moderată sau severă, distocii în naștere, bazin clinic strâmtat, malprezentări fetale, suferință fetală, iminență de ruptură uterină, cordon ombilical prolabat”, explică managerul Spitalului privat ISIS, dr. Mohamed Zaher, medic specialist obstetrică-ginecologie.Pe lângă acestea, se impune și existența unei serii de condiții necesare ce țin de pregătirea profesională corespunzătoare a echipei medicale, prezența echipamentului necesar și a siguranței sanitare, dar și de acordul pacientei.Specialistul susține că operația de cezariană poate părea că aduce cu sine o serie de avantaje atât pentru mamă, cât și pentru echipa medicală, însă aceasta trebuie considerată ca fiind o tehnică salvatoare de viață și nu dătătoare de viață.Perioada de refacere - mai scurtă în cazul nașterii naturale sau în cezariană?Cezariana este o operație majoră a abdomenului, de aceea este nevoie de un timp îndelungat pentru recuperare.„Este evident că recuperarea după nașterea prin cezariană este una mai anevoioasă și necesită o atenție și o îngrijire sporită pentru proaspăta mămică. O astfel de naștere presupune o intervenție chirurgicală care necesită mult mai mult timp de recuperare decât în cazul nașterii naturale. De fapt, durează aproape șase luni pentru ca incizia să se vindece, iar nervii și țesuturile să se regenereze complet”, completează dr. Mohamed Zaher.Avantajele nașterii naturalel Mortalitatea maternă este mai redusă în cazul nașterii naturale. În cazul operației de cezariană, raportul este de 1 - 2 decese la 1.000 de nașteri, pe când în cazul nașterii naturale, raportul este de1 - 2 decese la aproximativ 10.000 de nașteri;l Durata mai redusă a perioadei de recuperare;l Intensitatea interactivității mamă-făt;l Comunicarea cu medicul în timpul travaliului;l Impactul psihic al procesului nașterii asupra maternității și implicațiile legate de alăptare;l Reluarea mai rapidă a activității sexuale.Avantajele nașterii prin cezarianăl Rapidă, sigură, cu rezultat previzibil;l Ar putea scădea riscul apariției culpei medicale;l Comoditatea și siguranța nașterii programate, echipa completă de medici și accesibilitate la servicii conexe;l Decontare mult mai bună a cezarienei prin sistemul de asigurări de sănătate;l Cezariana elimină necesitatea monitorizării pacientelor aflate în travaliu.În ciuda tendințelor momentului, nașterea naturală rămâne cel mai sigur, practic și sănătos mod pentru un bebeluș să vină pe lume.