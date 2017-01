Vindecare şi întinerire prin tratament oxigen-ozon

Vindecare și întinerire prin tratament oxigen-ozon

Terapia oxigen-ozon constituie o metodă naturală de vindecare ce exploatează proprietățile celor două gaze. Printr-o amestecare perfectă se pot neutraliza toxinele acumulate de-a lungul timpului în interiorul corpului, se pot reduce inflamațiile și se reglează pH-ul activându-se circulația sângelui. Amestecul oxigen-ozon poate fi administrat atât local, cât și general, pe o suprafață mai largă. Studii științifice recente au arătat că terapia celor două gaze este sigură și eficientă în diferite cazuri. Primul efect benefic care apare constă în faptul că se reduce durerea și inflamația într-un mod rapid. Amestecul de gaze odată injectat local crește schimbul de oxigen din țesuturi și accelerează eliminarea toxinelor. La nivel local, cât și general, terapia oxigen-ozon este eficientă în combaterea virusurilor, fungilor, bacteriilor și stimulează sistemul imunitar. Oxigenul – sursă vitală pentru o bună funcționare În județul Constanța, tratamentul ozon-oxigen există, în premieră, la Centrul Medical Iowemed și Institutul Spa Hera Body Care. La cele două instituții private există aparate de ozonoterapie, estetică și medicală, amândouă funcționând pe principiul oxigen-ozon. „Soluția problemelor se află, în majoritatea cazurilor, chiar în interiorul pro-blemei. Afecțiunile au ca punct de pornire o deteriorare înregistrată la nivel celular (țesut de organ, vas sanguin, articulație etc), deteriorare care presupune și deficit de oxigenare. Iar oxigenul este sursa vitală pentru o bună funcționare. Prin urmare, se propune o terapie bazată pe oxigen”, explică dr. Ioana Ciortan, director medical la Iowemed și președinte al Institutului Spa Hera Body Care. Terapie de succes în maladiile severe În prezent, procedurile ozono-terapiei cunosc aplicații medicale multiple, în multe afecțiuni obținându-se efecte de vindecare remarcabile. În maladiile severe, grave, efectele sunt de ameliorare evidentă, întreținere și stopare a dezvoltării dramatice. Dr. Ioana Ciortan spune că implementarea acestei tehnologii a avut ca scop nu doar tratamentul afecțiunilor și înfrumusețarea, dar și urmărirea obținerii unor rezultate ferme de stopare a îmbătrânirii, care pot duce până la întinerirea biologică. „Terapia cu oxigen-ozon stimulează producerea de leucocite și, implicit, creșterea nespecifică a imunității, ajută eficient la creșterea nivelelor de gamma interferon, TNF alfa și Interleukina 2 (molecule care intervin în procesele imune cu creșterea consecutivă a capacității de apărare a organismului împotriva bolilor), are efect antibacterian și antifungic, efect anticancerigen prin inhibarea factorilor de creștere tisulară din tumori, crește elasticitatea celulelor roșii sangvine cu oxigenarea consecutivă mult mai bună a țesuturilor”, adaugă dr. Ionica Ciortan. Efect antiinflamator și relaxant Potrivit acesteia, s-au obținut deja rezultate foarte bune prin această terapie, în patologia artrozică, lombosciatica și herniile discale în mod special, artroze (de coloană, genunchi, șold, pumn, cot etc), lombosciatica și herniile de disc fără indicații operatorii, spondilita anchilozantă, scleroza multiplă, ulcere trofice, patologiile autoimune (lupus, poliartrita reumatoidă, unde are rol imunomodulator). Tratamentul are efect anfiinflamator, miorelaxant, drenaj limfatic, efect în reducere vizibilă a ectaziilor venoase mai ales de la nivelul coapselor și gambelor. Se obțin rezultate bune în cazul bolii varicoase, rezultate excelente în cazul infecțiilor cutanate cu fungi (în special Candida) și a onicomicozelor (infecția fungică a unghiilor). Și lista nu se termină aici. Ajutor pentru sportivi Aplicațiile sunt minim invazive, principalele căi de administrare fiind prin autohemoterapie (ozonizarea unei cantități de sânge recoltată de la pacient care apoi se reintroduce intravenos), injecțiile subcutanate și intramusculare, băile cu ozon atât uscate (prin introducerea corpului într-un costum etanș în care se insuflă apoi oxigen amestecat cu ozon) sau umede. Tratamentul este lipsit de efecte secundare, atâta timp cât este aplicat corect. În afară de rezultatele obținute în tratarea unei game complexe de afecțiuni medicale, terapia cu ozon este și un revigorant excelent al organismului, care îmbunătățește randamentul energetic. Sportivii de performanță au apelat la terapia cu ozon, în special la autohemoterapie, pentru a-și îmbunătăți capacitatea la efort, iar rezultatele i-au mulțumit.