Viitoarele mămici trebuie să ştie adevărul! ACESTE PASTILE FAC RAVAGII!

Viitoarele mămici trebuie să știe adevărul! ACESTE PASTILE FAC RAVAGII!

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În urma unui studiu publicat în jurnalul JAMA Pediatrics, un grup de cercetători canadieni au ajuns la concluzia că, mamele care urmează tratamente antidepresive pe perioada sarcinii, ar putea dubla riscul nașterii unor copii cu forme de autism.Studiul a fost realizat în rândul a 145.456 de sarcini, din care au făcut parte și mame ce au urmat în această perioadă un tratament antidepresiv."Varietatea cauzelor declanșării autismului rămân în continuare neclare, însă cu toate astea cercetările realizate de-a lungul timpului au arătat că atât factorii genetici, cât și factorii de mediu pot juca un rol important în declanșarea acestei boli. Studiul nostru arată că urmarea unui tratament antidepresiv pe bază de medicamente pe durata celui de-al doilea sau de-al treilea trimestru de sarcină dublează riscul diagnosticării copilului cu autism până la vârsta de șapte ani, în special în cazul în care mama ia inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, cunoscuți sub acronimul SSRI", declara Anick Bérard, autorul principal al studiului.Cercetătorii au urmărit îndeaproape evoluția cazurilor menționate până când copiii au împlinit vârsta de 10 ani.Rezultatele studiului au arătat care sunt factorii care au contribuit la riscul dezvoltării autismului în rândul acestora, printre care sunt menționate următoarele:- vârsta înaintată a mamei- depresia în rândul gravidelor- nivelul de sărăcie.Fiecare dintre aceste aspecte au fost luate în considerare, însă tratamentele antidepresive au apărut în fruntea factorilor de risc."Am definit expunerea la antidepresive pentru cazurile în care mamele au urmat unul sau mai multe tratamente antidepresive pe bază de prescripție medicală, recomandate pe durata celui de-al doilea și de-al treilea trimestru de sarcină. Aceasta este perioada în care are loc un stadiu important de dezvoltare a creierului fătului. Dintre toți copiii participanți la studiu, i-am identificat pe aceia care au fost diagnosticați cu o formă de autism. În cele din urmă am căutat să identificăm asocierile ce au loc la nivel statistic între cele două grupuri și datele ne-au arătat că există un risc crescut de 87% în ceea ce privește cazurile mamelor ce au urmat tratamente antidepresive și copiii acestora ce au fost diagnosticați cu autism", a adăugat profesorul Bérard.Din moment ce aproximativ 7% dintre femeile gravide urmează tratamente antidepresive, studiul aduce un plus de cunoaștere pe tema asocierii între depresia mamei și apariția tulburărilor de neurodezvoltare la copil."Este plauzibil, din punct de vedere biologic, ca antidepresivele să cauzeze autism dacă sunt folosite în perioada în care se dezvoltă creierul fătului, întrucât nivelul de serotonină din corpul mamei este implicat în procesele prenatale și postnatale de dezvoltare, inclusiv în procesul de diviziune celulară, de migrare a neuronilor, de diferențiere celulară și de creare a legăturilor între celulele creierului. În plus, unele clase de antidepresive inhibă nivelul de serotonină, ceea ce are un impact negativ asupra capacității creierului fătului de a se dezvolta pe deplin", este de părere autorul studiului.