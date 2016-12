VIDEO / Streinu Cercel despre dezinfecţia în spitale: Apa şi săpunul sunt sfinte

VIDEO / Streinu Cercel despre dezinfecția în spitale: Apa și săpunul sunt sfinte

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului "Matei Balș", a declarat, vineri, la Pitești, că în cazul infecțiilor din spitale, utilizarea apei și săpunului reduce cu mai mult de jumătate contaminarea, adăugând că în cazul bebelușilor cu sindrom hemolitic n-au fost respectate regulile de igienă. Streinu-Cercel a afirmat că, pe lângă dezinfectanți, în spital există o serie de mecanisme care pot preveni ca infecțiile să se dezvolte, primul fiind respectarea condițiilor minime de igienă, și că „apa și săpunul sunt sfinte“, relatează Romanialibera.ro."Infecțiile sunt peste tot, apar peste tot, în comunitate, în special, mai mult de trei sferturi. Se dezvoltă, în afara spitalului, iar oamenii vin la spital pentru a se trata. Un sfert se dezvoltă aici (în unitatea medicală – n.r.). (...) Dezinfecțiile au fost întotdeauna foarte importante, dar în spital avem o serie de mecanisme de a preveni aceste infecții, care ar putea să se dezvolte. Primul lucru la care trebuie să ne referim este legat de condițiile de igienă. Este prima măsură. Apa și săpunul sunt sfinte. Utilizarea lor corespunzătoare scoate din circulație mai mult de 50 % din infecțiile potențial transmise pentru că unul dintre vehicule este mâna, care este contaminată. Am pus mâna pe un obiect care are germeni și apoi pe un alt obiect și de acolo vine un aparținător, ia o lingură și o dă pacientului să se alimenteze. Deci, nu este nimic nou sub soare. Cert e că trebuie să ne readaptăm la condițiile actuale, unde igiena intraspitalicească trebuie să fie la linie", a declarat Adrian Streinu-Cercel, la finalul unui seminar pe teme privind infecțiile asociate îngrijirilor medicale, desfășurat la Pitești.Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" a vorbit și despre cazurile bebelușilor din Argeș, diagnosticați cu sindrom hemolitic uremic, arătând că n-au fost respectate cu strictețe regulile simple de igienă, ducând la contaminarea cu E-coli."Cauza deceselor bebelușilor este cunoscută: E-coli. Modalitatea în care acest germen se poate transmite este curcuitul fecal. Atât timp cât nu se respectă, peste tot în lume, nu doar în România, regulile stricte de igienă, există riscul să apară. Ați văzut că în Germania au fost cazuri la adulți, care au contactat E-coli din produse importate dintr-o țară mediteraneană. Astfel de episoade pot să apară oricând și oriunde, oricât ne-am spăla ", a afirmat Streinu-Cercel.În perioada 18 ianuarie - 11 februarie 2016, la spitalele din Argeș au fost internați 16 copii, dintre care 13 cu patologie digestivă, cărora le-au fost stabilite la internare următoarele diagnostice: „boală diareică acută”, „gastroenterocolită acută”, „sindrom dispeptic”, „sindrom febril rinofaringită acută”, „pneumonie cu sindrom obstructiv” și „rotavirus confirmat”. Trei copii diagnosticați cu siondrom hemolitic uremic au murit, la spitale din Capitală.