Veşti bune de la "Marie Curie". Ce spune medicul Mihaela Bălgrădean despre starea celor mici

Vești bune de la "Marie Curie". Ce spune medicul Mihaela Bălgrădean despre starea celor mici

Ştire online publicată Marţi, 15 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Niciunul dintre ei nu are SHU. (...) Este vorba de doi copii: un copil din Zimnicea în vârstă de doi ani și jumătate, un băiețel care are verotoxină pozitivă și care a avut scaune diareice. În condițiile acestea, toată lumea s-a speriat să nu fie debutul unui sindrom hemolitic-uremic. Lucrurile stau foarte bine, evoluția lui este foarte bună, nu are niciun fel de semn clinic sau biologic de boală. Cel de-al doilea este din Turnu Măgurele, este un copil în vârstă de șapte luni care a venit în cursul serii (de luni — n.r.) și el pentru scaune diareice cu sânge. El nu are verotoxină pozitivă și toți parametrii clinici și biologici sunt normali. În cazul ambilor copii se infirmă sindromul hemolitic-uremic", a precizat medicul, citat de Agerpres.În ceea ce privește copilul din Mioveni și unul dintre copiii aduși de la Fetești, Mihaela Bălgrădean a spus că aceștia se simt bine și cel mai probabil în zilele următoare vor părăsi spitalul."Atât puștiul de la Mioveni, cât și primul copil de la Fetești care consumase supa de pui se simt bine și probabil că vor părăsi spitalul în zilele următoare", a spus medicul.Potrivit prof. dr. Bălgrădean, singurul copil care are probleme "serioase încă de boală" este fetița din Fetești, care necesită dializă peritoneală, dar și alte tratamente."Singurul copil care rămâne aici și rămâne cu probleme serioase încă de boală este fetița care a consumat carne din sarmale, a cărei stare nu este foarte bună, care are SHU tipic, ce va necesita probabil încă zile lungi de dializă peritoneală, alte tratamente care să încerce să amelioreze toată această simptomatologie care este pe mai multe planuri proastă", a afirmat medicul.