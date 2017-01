Veşti bune. A început achiziţionarea de antibiotice şi medicamente oncologice

Vești bune. A început achiziționarea de antibiotice și medicamente oncologice

Ministerul Sănătății a demarat pentru prima dată procedurile de achiziții publice centralizate pentru medicamentele antibiotice și oncologice. În cazul antibioticelor, lista propusă spre achiziționare cuprinde 24 de molecule, sub toate formele, iar în cazul medicamentelor oncologice vor fi achiziționate alte 12 molecule, dintre cele mai utilizate în tratamentul pacienților oncologici. În acest fel, economiile realizate la nivelul unităților sanitare vor putea fi îndreptate către creșterea calității actului medical. De precizat că, în fiecare an, unitățile sanitare organizează sute de proceduri de achiziții pentru cantități mai mari sau mai mici de medicamente. Apoi, pe parcurs apar o mulțime de probleme în ceea ce privește cheltuirea banilor publici. De asemenea, problemele constatate de-a lungul timpului de organele de control referitor la posibile fraude și acte de corupție constatate la nivelul mai multor unități sanitare (ex: caiete de sarcini întocmite necorespunzător, coduri CPV greșite, contracte în dezavantajul unităților sanitare publice și în avantajul entităților private, calitatea inferioară a produselor achiziționate) vor putea fi evitate de acum înainte prin mecanismul achizițiilor publice centralizate.