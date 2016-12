Veste mare pentru salariaţii Spitalului Judeţean. S-a îngropat "securea războiului"!

Veste mare pentru salariații Spitalului Județean. S-a îngropat "securea războiului"!

După două luni de negocieri și discuții, reprezentanții Federației Sanitas și conducerea Spitalului Județean Constanța au încheiat un nou contract colectiv de muncă, valabil pentru o perioadă de doi ani. Acesta va asigura celor peste 2.500 de salariați ai unității sanitare, medici sau personal auxiliar, condiții mai bune de muncă.Reprezentanții Federației Sanitas și conducerea Spitalului Județean Constanța au îngropat „securea războiului” după mai bine de patru ani de procese și negocieri aprinse. Ieri, managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână, și președintele Sanitas Constanța, Nicu Manea, au semnat contractul colectiv de muncă pentru salariații unității sanitare.„Spitalul Județean Constanța nu a mai avut încheiat un contract colectiv de muncă din 2011. Oamenii au avut așteptări foarte mari de la noi și de aceea considerăm că acesta este cel mai bun contract încheiat la nivelul unui spital de urgență și că am reușit să ducem până la capăt negocierile. Așadar, angajații unității sanitare vor primi câte 20 de tichete de masă în valoare de 200 de lei pe lună de angajat, concedii de 25 de zile pe an, indiferent de vechimea în muncă, opt zile libere în plus pentru angajații din unitatea de primiri urgențe, trei zile libere în plus la fiecare cinci ani de vechime, cinci zile libere în cazul căsătoriei angajaților, trei zile pentru căsătoria copiilor acestora, cinci zile libere pentru decesul unei rude, investigații medicale gratuite pentru angajați și rudele acestora și prioritate pe lista de programări”, a declarat Nicu Manea.Salarii compensatorii pentru angajațiTot prin acest contract, angajații vor fi scutiți de taxele pentru eliberarea documentelor, adică certificate, adeverințe sau formulare, dar și protejați în cazul în care ordonatorul de credite face concedieri colective, ca în cazul SOTRM Eforie.„În cazul concedierilor colective, angajatorul va fi obligat să asigure cinci salarii brute pentru angajații cu vechime între 0 și 5 ani, 12 salarii brute pentru cei cu vechime între 5 și 10 ani și 24 de salarii brute pentru angajații cu vechime mai mare de 10 ani. Un lucru pozitiv la acest moment este că avem contracte colective de muncă pentru toate unitățile sanitare din județ, ceea ce va împiedica greva generală”, a mai precizat Nicu Manea.O parte din valoarea tichetelor de masă va fi susținută de Consiliul Județean Constanța, ordonatorul de credite al unității sanitare.Cât privește al 13-lea salariu oferit angajaților spitalului, conducerea unității susține că sunt deja în etapa în care va acorda angajaților a 14-a parte din acest salariu.