Veste cumplită de la Dan Teodorescu. "ARE NEVOIE DE SÂNGE!"

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Dan Teodorescu trece printr-o perioadă foarte grea. Mama artistului este internată în spital și are nevoie urgentă de sânge. Solistul trupei Taxi a postat pe rețeaua de socializare Facebook un mesaj pin intermediul căruia cere ajutor.„Nu știu cum ar trebui să vă spun. Mai bine vă implor direct s-o ajutați, dacă puteți, pe mama. E la Terapie Intensiva și are nevoie de sânge. Oricine poate dona orice grupă de sânge la Institutul de hematologie din București – pentru Teodorescu Felicia, spitalul Floreasca, secția Chirurgie II, profesor Beuran. Sper să puteți să mă ajutați. Vă rămân recunoscător toată viața mea”, a scris artistul pe contul său de socializare.