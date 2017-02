Veste bună: vaccinul hexavalent va reapărea pe piaţă

Veste bună: vaccinul hexavalent va reapărea pe piață

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății, Florian Bodog a anunțat că a fost demarată o nouă procedură pentru achiziționarea vaccinului hexavalent, urmând că acesta să fie pe piață în luna martie.„În legătură cu vaccinurile, suntem în procedură de semnare, noi am primit ieri fila de buget. Deci este procedura de semnare pentru vaccinul tetravalent, iar pentru vaccinul hexavalent nu am primit aviz de control financiar preventiv, pentru că procedura a fost incorect efectuată, motiv pentru care am demarat astăzi o nouă procedură scurtă pentru a achiziționa vaccinul hexavalent. În continuare, suntem în căutare de soluții pentru vaccinul pentru hepatita B”, a declarat ministrul.