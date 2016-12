Verificări la sânge, în toate centrele de transplant din ţară

Verificări la sânge, în toate centrele de transplant din țară

În urma verificărilor, Corpul de control a constatat nereguli grave în legătură cu acreditarea centrelor unde ar trebui să se facă prelevarea de organe. Corpul de control a verificat, prin sondaj, patru spitale acreditate pentru această activitate și a constatat că ANT a acreditat spitalele pentru transplant, deși acestea nu îndeplineau criteriile minime stabilite prin lege. Din cauză că nu aveau aparatura necesară declarării morții cerebrale, în spitalele verificate nu s-a desfășurat nicio activitate de prelevare de organe până în prezent. Deoarece în urma controlului prin sondaj s-au găsit nereguli în 100% dintre centrele verificate, ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a decis verificarea activității tuturor centrelor de transplant din țară. De asemenea, s-a constatat că la Agenția Națională de Transplant nu există proceduri și criterii clare de alocare a organelor către pacienții care au nevoie de transplant. Agenția nu are un registru pentru fiecare tip de organ prelevat și, deși are responsabilitatea legală, ANT nu elaborat normele legislative pentru organizarea și funcționarea registrelor naționale pentru celule și țesuturi destinate transplantului. În lipsa unui registru integrat, fiecare spital întocmește liste proprii de așteptare, care nu sunt integrate la nivel național. Astfel, este încălcată Legea 95 din 2006, care prevede clar că Agenția Națională de Transplant gestionează registrele naționale, prin care se asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, a activităților centrelor de prelevare și a centrelor de transplant.Corpul de control a identificat posibile nereguli și în privința derulării unor proiecte cu fonduri europene și în cheltuirea banilor publici. Astfel, directorii instituției au primit bani ca prestatori de servicii în cadrul unui proiect care se referea la activitatea de transplant, iar pentru achiziția unui studiul de fezabilitate, referatul de necesitate a fost semnat de șoferul instituției, care era încadrat și la compartimentul de achiziții. În fața Corpului de control, el a declarat că nu a știut ce semnează. În acest caz s-a decis sesizarea Agenției Naționale de Integritate privind posibile incompatibilități și conflicte de interese. ”Avem dubii serioase legate de modul în care s-a făcut activitatea de coordonare a transplantului, având în vedere că ANT și-a pierdut o parte din atribuții privind această activitate, atribuții care au fost transferate către Serviciul de Ambulanță București - Ilfov”, a declarat ministrul sănătății, Vlad Voiculescu. Mai mult decât atât, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov a desfășurat activitatea de coordonare în domeniul transplantului fără a fi acreditat.În mai multe comunicări oficiale între Serviciul de Ambulanță București – Ilfov, Agenția Națională de Transplant și Ministerul Sănătății, domnul doctor Victor Zota apare ca fiind coordonator național de transplant, deși această funcție nu este definită în legislația actuală, deci nu există. În prezent, legea definește funcțiile de coordonator de transplant regional și la nivelul unității sanitare. O altă constatare se referă la funcționarea Consiliul Științific al ANT, care nu și-a îndeplinit atribuțiile. Deși trebuia să se întrunească lunar, între 2013 și 2016 consiliul nu s-a întrunit decât de patru ori. Mai mult, o parte din membrii consiliului nu mai sunt în viață.În urma acestui control, Corpul de control a decis: Sesizarea organele abilitate pentru posibile fapte de natură penală, fals și uz de fals, în legătură cu modul de acreditare a unităților sanitare pentru desfășurarea activităților în domeniul transplantului; Reevaluarea de către ANT a tuturor dosarelor de acreditare pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de acreditare și întreprinderea măsurilor necesare pentru retragerea acreditării unităților sanitare care nu îndeplinesc condițiile din ordinul 860/2013; Elaborarea de către ANT în regim de urgență a actelor normative pentru completarea reglementărilor din domeniul transplantului și pentru transpunerea directivelor europene; Modificarea componenței Consiliului Știintific al Agenției Naționale de Transplant, având in vedere faptul ca acesta este nefuncțional; Realizarea unei verificări a întregii legislații în domeniul transplantului pentru a se pune în acord toate actele normative incidente; Realizarea în regim de urgență de ANT a diligențelor necesare pentru aprobarea prin ordin de ministru a modului de alocare la nivel național a grefoanelor de organe, țesuturi și celule.Măsurile solicitate de Ministerul Sănătății nu sunt nicidecum menite să stopeze sau să interfereze cu activitatea de transplant. Transplanturile de organe în România trebuie să continue în condiții de legalitate și siguranță pentru pacienți. Ministerul Sănătății va sprijini instituțiile abilitate pentru a asigura creșterea eficienței activității de transplant și transparența în criteriile și procedurile de alocare a organelor.