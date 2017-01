Veganismul nu este egal cu sănătatea, dar oamenii trebuie învăţaţi să nu mai mănânce parizer

Veganismul nu este egal cu sănătatea, dar oamenii trebuie învățați să nu mai mănânce parizer

Trăim o perioadă nefastă, în care numărul mare de persoane bolnave de cancer a crescut alarmant. Numai la nivelul județului Constanța, medicii oncologi declară că fac față cu greu valului de pacienți și că persoanele bolnave sunt preponderent tineri și copii.După cum bine știm, această boală necruțătoare este pusă pe seama alimentației nepotrivite, de proastă calitate, plină de chimicale, a unui stil de viață sedentar, a poluării și a consumului de substanțe nocive.Alec Blenche, tehnician nutriționist, adept al regimului alimentar vegetarian, este de părere că, dacă oamenii ar adopta un stil de viață mai sănătos, îmbolnăvirile s-ar reduce semnificativ. La polul opus, majoritatea cadrelor medicale nu consideră vegetarianismul un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă, ci deficitară mai degrabă.„Fiecare este îndreptățit să își urmeze părerea. Eu colaborez cu medici din Constanța care gândesc altfel și cred că rezultatele sunt criteriul cel mai bun. Trăim vremuri în care și instituția medicală recunoaște că stilul de viață vegetarian este mai sănătos. Să nu uităm că Organizația Mondială a Sănătății a clasificat carnea roșie ca fiind un carcinogen, în aceeași categorie cu nicotina. Și apoi, ca să fii sănătos nu trebuie să fii neapărat vegetarian, fiecare om înțelege în felul lui lucrul acesta și fiecare poate să își îmbunătățească sănătatea”, explică Alec Blenche.Cât te costă să mănânci sănătosÎntrebat dacă este scump să fii vegetarian, Alec Blenche a spus că este doar un mit și că vegetarianismul este cel mai simplu mod de viață.„Există o categorie care, după părerea mea, este cea mai importantă în alimentația oricui și care se numește «germeni și vlăstari», pe care poți să îi crești singur, acasă, în orice anotimp și în orice condiție. E o chestie de 10 minute, în fiecare zi. Dacă ne-am uita la televizor cu 10 minute mai puțin, am descoperi că avem timp să facem multe lucruri”, a explicat Blenche.Din păcate, este mai ieftin să cumperi un mezel cu 5 lei, decât jumătate de kilogram de caju, pe care cheltuiești 50 lei.„Așa este, dar toată lumea știe ce înseamnă un mezel și din ce este făcut. Nu dai bani pe mâncare de calitate, dar dai la medic. Medicina ar trebui să adopte și un rol preventiv, nu numai de a trata simptomele. Să îi învețe pe oameni să nu mai mănânce parizer, deoarece îi îmbolnăvește. Am studiat în Statele Unite ale Americii și am văzut oameni care s-au vindecat de diabet de tip 2 cu ajutorul acestui regim alimentar și sunt încurajat că stilul de viață și mai ales alimentația poate ajuta foarte mult”, adaugă Alec Blenche.„Eram vegetarian, dar mâncam nesănătos“Pentru a avea un stil de viață sănătos, trebuie să ai destule cunoștințe despre alimentație, ca să știi cum să te alimentezi corect și să eviți produsele dăunătoare, chiar dacă sunt accesibile, la prețuri tentante.„Eu sunt vegetarian de 10 ani, dar în primul an am mâncat pește și încă vreo 4 ani am mâncat și lactate și abia de 5-6 ani nu mai mănânc niciun fel de proteină animală, însă mâncam foarte nesănătos, adică prăjeli, pâine multă, pizza, cartofi prăjiți și aveam impresia că sunt mai sănătos, dar nu e adevărat. Vegetarianismul nu este egal cu sănătatea, grija și atenția pe care o ai asupra mâncării pe care o consumi, asta face diferența”, mai spune Alec Blenche.Potrivit nutriționistului, în Constanța, comunitatea de vegetarieni nu este așa de mare ca în București sau Cluj, deoarece aici sunt foarte multe minorități și comunități, iar interacțiunea este mai specială. Acesta speră însă la formarea unei comunități mai mari, cu oameni care vor să trăiască sănătos, nu neapărat vegetarieni.„Orice om care este pe un drum, în care își transformă viața, are nevoie de o comunitate, de susținere, care să îl mențină, pentru că presiunea societății este atât de mare că este foarte ușor să cazi și să renunți”, conchide Alec Blenche.