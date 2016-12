VEŞTI PROASTE PENTRU CADRELE MEDICALE. Medicii NU VOR PRIMI măriri salariale

VEȘTI PROASTE PENTRU CADRELE MEDICALE. Medicii NU VOR PRIMI măriri salariale

Ştire online publicată Vineri, 29 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultatul discuțiilor prealabile, desfășurate pe fondul protestelor Federației „Solidaritatea Sanitară” poate fi considerat doar un bun început: medicilor le este recunoscută libertatea muncii, respectiv dreptul de a încheia sau nu CIM - urile pentru gărzile suplimentare normei de bază; rele de gardă efectuate în baza CIM - urilor suplimentare sunt considerate vechime în muncă și în specialitate.În partea de drepturi materiale rezultatul este, până acum, negativ, singurul câștig, de natură simbolică, obținut în cadrul discuțiilor separate ale reprezentanților Solidaritatea Sanitară cu cei doi miniștri, înaintea întâlnirii la care au participat toate organizațiile, îl constituie sporul de noapte pentru garda obligatorie, și acela raportat însă la salariul din 2009 (asemenea tuturor sporurilor).Cel mai important câștig, până acum, îl constituie solidaritatea de care au dat dovadă medicii din România prin susținerea protestelor Federației „Solidaritatea Sanitară”, acest moment putând fi în continuare un punct de inflexiune atât în evoluția statutului social al acestei profesii cât și în mobilizarea acestora pentru apărarea drepturile ce li se cuvin.Nu am obținut până acum toate drepturile legale ale medicilor care fac gărzi. Ținând însă cont de faptul că am fost doar la momentul unor discuții prealabile, în care au fost invitate și organizații care nu se aflau în proteste (una dintre ele luptând mai curând împotriva acestor drepturi), considerăm că declanșarea unor negocieri dintre Guvern și reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” are șanse să rezolve cel puțin o parte semnificativă a acestor solicitări.Reamintim că aceste discuții prealabile nu au vizat creșteri salariale propriu-zise, ci acordarea unor drepturi prevăzute de cadrul legal actual, așa cum au fost transmise și argumentate de Federația „Solidaritatea Sanitară”.Federația „Solidaritatea Sanitară” merge mai departe, invitând medicii care cred în apărarea acestor drepturi să semneze în continuare Petiția, aceasta fiind totodată o formă de împuternicire pentru negocieri. Suntem în continuare convinși că medicii au toate drepturile enunțate în petiție pentru CIM - urile aferente gărzilor suplimentare, ei având libertatea să aleagă dacă semnează sau nu aceste contracte în condițiile în care nu le sunt respectate drepturile. Dacă guvernanții vor refuza să intre în negocieri pentru acordarea acestor drepturi vor fi responsabili pentru eventualele consecințe ale exercitării acestei libertăți fundamentale de către medici, se arată într-un comunicat semnat de reprezentanții federașiei, președintele și coordonatorul departamentului medici, Viorel Rotilă și dr. Florin Chirculescu.