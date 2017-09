VEŞTI BUNE! Vaccinurile vor putea fi fabricate şi la noi în ţară

VEȘTI BUNE! Vaccinurile vor putea fi fabricate și la noi în țară

"Institutul 'Cantacuzino' trece la MApN. Procedurile sunt în curs. Tot ceea ce ține de Ministerul Sănătății s-a făcut. Sunt toate avizele, însă în continuare lucrăm în paralel cu colegii de la MApN. După cum știți, am avut o întâlnire cu comisarul european pe Sănătate, în cursul căreia am solicitat ca Institutul 'Cantacuzino' să fie pol euroregional de producție de vaccinuri care să acopere situația în care sunt probleme de șarje de vaccin care corespund sau există probleme de producție sau există situații în care nu se face aprovizionarea unei anumite țări", a spus Bodog.El a afirmat că premierul Mihai Tudose va trimite în cursul acestei săptămâni o scrisoare Comisiei Europene pentru a solicita sprijin financiar pentru Institutul 'Cantacuzino'."Domnul comisar m-a încurajat foarte mult și în cursul acestor zile prim-ministrul va adresa o scrisoare în acest sens pentru a solicita sprijin. După cum știți, și doamna comisar Corina Crețu a anunțat că vor fi alocate fonduri pentru Institutul 'Cantacuzino'", a spus Bodog, prezent la workshopul de deschidere a programului Aspen Healthcare & Quality of Life, organizat de Aspen România.