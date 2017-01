Varicele, o boală care loveşte din ce în ce mai mulţi tineri

Varicele, o boală care lovește din ce în ce mai mulți tineri

r Opt din zece tinere cu vârste între 10 și 30 de ani suferă de variceVaricele nu mai reprezintă de câțiva ani „boala vârstei mature”, ci este din ce în ce mai răspândită în rândul tinerilor. Statisticile puse la dispoziție de specialiștii clinicii Varicoline arată că 80% dintre femeile cu vârste cuprinse între 10 și 30 de ani suferă de varice, iar principalele cauze pentru răspândirea bolii sunt ritmul dezechilibrat de viață, obezitatea, sedentarismul și chiar statul în picioare pentru mult timp.Riscul apariției varicelor este mai ridicat la femei (80%) decât la bărbați (20%), deoarece acestea suferă schimbări hormonale atât în timpul perioadelor menstruale și ale sarcinii, cât și în timpul menopauzei. Acești hormoni contribuie la relaxarea venelor și deci la subțierea pereților venelor, favorizând apariția varicelor.Senzație de greutate și durerePrincipalul simptom al varicelor este senzația de greutate și durerea în picioare, dar și senzația de arsură, palpitația în jurul picioarelor sau durere în mușchi și umflarea gambelor, mai ales a zonei gleznelor, reprezintă simptome pe care tinerele ar trebui să le ia în calcul; și asta deoarece afecțiunea varicoasă este nu numai o problemă estetică și poate diminua considerabil încrederea în sine, dar provoacă o senzație de disconfort și chiar de durere.Până de curând, unele dintre metodele de îndepărtare a varicelor păreau mai dăunătoare decât efectele varicelor, însă o nouă tehnică modernă introdusă și în România, numită „închidere”, face ca tratarea varicelor să fie mult mai ușoară și deloc dureroasă. Dintre metodele moderne și aplicate deja de specialiștii în domeniu din țara noastră, amintim: stripping-ul, flebectomia, ligatura venelor, criochirurgia sau scleroterapia.„Unul dintre tratamentele non-chirurgicale frecvent efectuate pentru varice este scleroterapia, prin care este injectată în vena dilatată o substanță (sclerozanta), care produce sclerozarea, atrofierea, fibrozarea și într-un final închiderea acesteia. Procedura se desfășoară în cabinet și are o durată de aproximativ 20 de minute, fiind întotdeauna precedată de un consult flebologic și o ecografie Doppler”, declară managerul On Clinic, Aura Manole.Fără țigări, mișcare și multe exerciții fizicePentru prevenirea apariției varicelor, medicii clinicii Varicoline le recomandă tuturor un program de mișcare și exerciții fizice, renunțarea la fumat, hidratarea optimă a organismului, renunțarea la pilule contraceptive și folosirea unor metode non-hormonale de control al sarcinii, dar și consultarea specialistului imediat cum apar senzații de durere, transpirații reci sau disconfort la un picior sau la ambele.Varicoline este clinica medicală specializată în tratamentul noninvaziv al afecțiunilor varicoase și al plăgilor cronice. Clinica Varicoline face parte din multinaționala olandeză On Clinic Advanced Medical Institute, cu 14 filiale în România.