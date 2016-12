Val de urgenţe la Spitalul Judeţean! Constănţenii au făcut abuz de mâncare şi băutură!

Val de urgențe la Spitalul Județean! Constănțenii au făcut abuz de mâncare și băutură!

Mai mult, medicii susțin că, în loc să țină cont de aceste reguli, numărul constănțenilor care au uitat numărul paharelor sau au dublat porțiile de ouă și miel, a făcut din cele două instituții medicale, un adevărat „furnicar”. Sute de apeluri au „înroșit” linia telefonică a Serviciului de Am-bulanță Constanța, numai în prima zi de Paști, susțin medicii, iar majoritatea solicitărilor au venit de la pacienții care au făcut excese alimentare sau au consumat prea mult alcool. „În prima zi de Paști am avut, per total, 330 de solicitări pe 24 de ore. Dintre acestea, 130 au fost înregistrate numai pe stația centrală, însă și din județ am mai avut încă jumătate din acest număr.Din păcate, foarte multe dintre cazuri au reprezentat urgențe de gradul 01, adică urgențe majore care pun în pericol viața pacienților. Aici se numără anginele pectorale, fibrilațiile, accidentele vasculare sau insuficiențele respiratorii. Aceste diagnostice au fost înregistrate în cazul pacienților cronici, însă au fost foarte multe decompensări și datorită lipsei medicației sau a exceselor alimentare.Nu au lipsit nici anul acesta cazuri de etilism sau comă neurologică, alergo-dermii sau spasmofilii, cazuri legate și de obi-ceiurile din această perioadă”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Aura Broas-că, medic specialist în ca-drul Serviciului de Ambu-lanță Constanța.Duși la spital cu ambulanța sau de „prietenii de pahar”, sute de constănțeni au umplut până la refuz serviciul de urgențe al Spitalului Județean Constanța, unii în comă alcoolică, alții cu probleme digestive, datorate exceselor alimentare.„Anul acesta a fost un record de prezentări în UPU, în primele 24 de ore de Paști. Am avut chiar pacienți cu etilism acut, cu care ne-am «luptat» să le cerem datele de identitate și numărul paharelor consumate. În cazul unuia, soția ne-a spus fără nici o jenă, că soțul a băut doar câteva sticle de vin la o masă. Avea o alcoolemie de 4,6 ml în sânge.Pe de altă parte, 5 asemenea indivizi care au băut peste măsură au fost extrem de dificili, având în vedere că nu îi puteam deosebi decât după haine, neavând la ei nici acte”, susține dr. Rodica Tudoran, șefa secției de urgențe a Spitalului Județean Constanța.Alte două compartimente suprasolicitate în prima zi de Pași au fost cardiologia și pediatria, spun medicii. Cardiacii pentru că nu au mai ținut cont de medicația prescrisă, dar nici de regimul alimentar impus de bolile de care suferă, și copiii, din cauza mâncărurilor prea grele pentru sistemul lor digestiv.„Cardiacii au mâncat atât de mult, încât și-au dat peste cap tot organismul, au suferit decompensări extrem de urâte, unii având nevoie chiar de spitalizare. În privința copiilor, vorbim de inconștiența părinților, care le-au dat prea multe ouă. Asta pentru că, majoritatea prezentărilor au fost cu urticarii și alergii alimentare, care, desigur, au provocat și diaree sau dureri abdominale”, completează medicul.Pe lângă aceștia, lista pacienților care au mers la spital a fost completată și de pacienți care suferă de insuficiență respiratorie sau febră foarte mare, simptome neglijate.Medicii susțin că se așteaptă ca și în următoarele zile, numărul prezentărilor să aibă o creștere și mai mare, având în vedere că sărbătorile continuă.