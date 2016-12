Val de urgenţe la Spitalul Judeţean Constanţa! 450 de solicitări la Ambulanţă în prima zi

1

Dezinformare

Am avut ghinionul sa ajung la urgenta cu o ruda.Ce a urmat,este S.F.Dezordine,lipsa de profesionalism,PCR(pile,cunostiinte si/sau relatii).Dar cea mai mare gresala in ceea ce priveste ambulantele(nu cele SMURD),este aceea ca,personalul care vine acasa(de obicei 1-2femei si un sofer),nu pot duce la masina nici macar o babuta de max.45 Kg,insistand cu nerusinare,pe langa familia celui bolnav,sa caute in bloc,pe cineva disponibil sa care cu soferul,bolnavul.Asa ceva este inimaginabil,intolerabil,adica,pentru ce sunt platiti acestia?Am vazut,cu totii,in filme ca,inclusiv,de acsa se tine legatura cu medicii de la spitalul unde ar trebui sa vina ambulanta(indicand parametrii medicali ai bolnavului),pentru a fi bagat-daca este cazul- imediat in operatie.La noi,medicul de garda m-a obligat sa iau acsa bolnavul,pe motiv ca, pana marti,nu mai vine niciun medic specialist la serviciu.Cu alte cuvinte:nu va imbolnaviti de sarbatori.RUSINE sa le fie, celor de la ambulanta si de la URGENTA...