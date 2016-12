Val de lumină, în memoria copiilor şi bebeluşilor morţi înainte de vreme

Val de lumină, în memoria copiilor și bebelușilor morți înainte de vreme

Copiii și bebelușii care s-au ridicat la cer înainte de vreme vor fi comemorați, mâine seară, la Constanța și în întreaga țară și lume. Familiile micuților vor aprinde lumânări și, datorită diferenței de fus orar, se va crea un Val de lumină care va face înconjurul pământului. La Constanța, evenimentul este pus la cale de organizația EMMA (Eternul Miracol Materna Alinare), în parteneriat cu Spitalul Privat ISIS. Între orele 19,00 și 20,00, în parcarea Spitalului ISIS, se va celebra Ziua Internațională a Comemorării Copiilor și a Bebelușilor, eveniment aflat la a treia ediție în România. Se vor aprinde lumânări în memoria copiilor plecați prea curând dintre noi. Timp de o oră, lumânările sunt lăsate să ardă, creând astfel un Val de lumină care va face înconjurul globului și va dura 24 de ore. Evenimentul se desfășoară concomitent în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Japonia, dar și în câteva țări europene. Mișcarea de sprijinire a celor care trec prin pierderea unei sarcini sau a unui copil a început în Statele Unite, în anul 1988, când președinte Ronald Reagan a declarat oficial luna octombrie ca fiind luna comemorării bebelușilor și copiilor decedați. În 2002, la inițiativa unui grup de părinți, ziua de 15 octombrie a fost declarată, în toate statele americane, zi oficială pentru comemorarea bebelușilor și copiilor. An de an, mișcarea s-a extins ajungând acum să acopere toate continentele. În România, evenimentul a fost organizat prima dată în 2010, la inițiativa Biancăi Brad, fondatoarea organizației EMMA, și a avut loc la București, în fața Ateneului Român și în alte 12 orașe din țară și patru din străinătate.România, în topul mortalității infantileOrganizația EMMA este o organizație neguvernamentală non-profit, neafiliată politic sau religios, a cărei activitate se desfășoară pe bază de voluntariat. Misiunea sa este de a reduce mortalitatea infantilă și de a oferi sprijin familiilor care trec prin drama pierderii unui copil și, în mod special, celor care își pierd copilul înainte ca acesta să se nască, durerea acestora fiind cel mai puțin înțeleasă. În 2007 și 2010, România s-a clasat pe primul loc în UE în privința mortalității infantile, rata din România fiind de peste două ori mai mare decât media europeană. Ținând cont de statisticile îngrijorătoare, activitatea organizației EMMA este nu numai binevenită, ci chiar necesară: numai anul trecut, s-au stins 2.848 de copii cu vârste cuprinse între 0 și 10 ani, dintre care 2.078 de copii cu vârsta cuprinsă între o zi și un an. Numărul declarat al copiilor născuți fără viață a fost de 856, însă acesta nu reflectă realitatea, cele mai multe cazuri nefiind raportate, acești copii fiind considerați „avortoni” și arși, aruncați la gunoi sau folosiți in experimente de laborator. Majoritatea părinților acestor copii nu își pot înmormânta copiii din lipsa unei legislații clare, motiv pentru care organizația EMMA lucrează la elaborarea unei Legi privind Drepturile copiilor născuți fără viață și ale părinților acestora.