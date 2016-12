Vaccinurile salvează vieţi. Aşa o fi?

Vaccinurile salvează vieți. Așa o fi?

Ministerul Sănătății a lansat astăzi, 9 noiembrie, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele "Vaccinurile salvează vieți”, cu scopul de a informa părinții despre cea mai importantă și eficientă metodă de prevenire a bolilor care pot provoca moartea.Campania “Vaccinurile salvează vieți” conține un clip video care îl are ca protagonist pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc. Acesta spune povestea războaielor din secolul trecut care au luat viața a 200 de milioane de oameni, în timp ce bolile care ar fi putut fi prevenite prin vaccinare au omorât peste 600 de milioane. Mesajul clipului subliniază importanța vaccinurilor pentru prevenția unor boli care pot afecta grav sănătatea sau chiar viața oamenilor.O altă componentă importantă a campaniei “Vaccinurile salvează vieți” este informarea, prin noua pagină web dedicată vaccinării: desprevaccin.ro. Pagina web prezintă informații despre beneficiile imunizării, Programul Național de Vaccinare, precum și mărturiiale unor personalități publice care și-au vaccinat copiii. De asemenea, sunt prezentate în detaliu vaccinurile adesate copiilor și adulților. Pagina desprevaccin.ro își propune să devină principala sursă de informare pentru toți cei care vor să afle informații cuprinzătoare și sigure despre vaccinurile esențiale folosite în România.Campania de informare s-a bucurat de sprijinul pro bono al actorului Victor Rebengiuc, al Agenției de publicitate FriendsTBWA, al Casei de producție Multi Media Est, al Gov IT Hub, al Grupului de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie și al altor voluntari.