Vaccinul ROR, comandat în procedură de urgenţă

Vaccinul ROR, comandat în procedură de urgență

Ştire online publicată Miercuri, 05 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății cumpără vaccinul împotriva rujeolei în procedură de urgență. Dozele existente deja în țară au fost redistribuite către cele 10 județe în care serul lipsea. Achiziția vine în contextul în care în România este epidemie de pojar încă din septembrie anul trecut. Boala a ucis deja 18 copii.„Da, sunt doze disponibile acum în țară, sunt județe în care datorită apelului s-a făcut vaccinare, am semnat ordinul de preț pentru vaccinul ROR și am demarat procedura de achiziție de urgență, durează cam 7 zile. 115.000 de doze. Aceste doze vor fi aduse și luate de medicii de familie, procurarea durează cam o săptămână,” a declarat Florian Bodog, ministrul Sănătății.Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri erau înregistrate, la 31 martie, în opt județe, respectiv: Caraș-Severin - 854, Timiș - 754, Arad - 714, Mureș - 337, Dolj - 244, Bistrița-Năsăud - 129, Hunedoara - 109, Satu Mare - 104.Peste 110 cazuri noi de rujeolă și un deces au fost înregistrate în ultima săptămână a lunii martie, numărul deceselor ajungând la 18, din totalul de 4.025 de cazuri confirmate în 37 de județe, cele mai multe în Caraș-Severin - 854, Timiș - 754, Arad - 714, Mureș - 337, Dolj - 244, Bistrița-Năsăud - 129, Hunedoara - 109 și Satu Mare - 104. Cele 18 decese au fost raportate în județul Arad - cinci, în județele Timiș și Dolj câte patru, în județul Caraș-Severin - trei, iar în județul Satu Mare și în București, câte unul. Toate decesele au survenit la persoane nevaccinate, iar majoritatea îmbolnăvirilor a fost raportată tot la persoanele neimunizate.Rujeola (pojarul) este o boală infecțioasă care adesea duce la complicații. Din patru persoane care fac rujeolă, una are nevoie de spitalizare. Pentru unul din 1.000 de bolnavi de rujeolă, boala este mortală. Vaccinul împotriva rujeolei protejează copiii împotriva acestei boli. În România, nouă din 10 părinți își vaccinează copiii, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică.Potrivit datelor prezentate pe site-ul CNSCBT, singurele vaccinuri care nu ridică, încă, probleme sunt BCG - împotriva tuberculozei (295.630 de doze, la 28 februarie) și diftero-tetanic (43.813, la 28 februarie).