„Vaccinul pentru rujeola ar putea fi disponibil de săptămâna viitoare”

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat luni că are asigurări că dozele de vaccin pentru rujeolă vor fi în țară săptămâna viitoare."În momentul de față, (...) deja sunt, la Direcțiile de sănătate publică, cantitățile de vaccin hexavalent și cantitățile de vaccin tetravalent. Iar în ceea ce privește vaccinul pentru rujeolă, săptămâna viitoare am asigurări că va fi în țară", a declarat ministrul Sănătății, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o, la Palatul Victoria, alături de premierul Sorin Grindeanu, cu reprezentanți ai companiilor farmaceutice din România.Potrivit lui Bodog, scopul întâlnirii a fost găsirea soluțiilor pentru îmbunătățirea managementului achizițiilor și al distribuirii vaccinurilor."La inițiativa prim-ministrului, am avut o întâlnire cu producătorii de vaccinuri care sunt prezenți în România. Această întâlnire a avut loc pentru a identifica cele mai bune soluții în vederea îmbunătățirii managementului atât al achizițiilor, cât și al distribuirii vaccinurilor. (...) Au fost abordate probleme legate de achiziție, probleme legate de contracte multianuale. Am discutat și despre Legea vaccinării. (...) Aceasta este încă în transparență decizională și urmează să intre în citire, într-o ședință de Guvern", a mai afirmat Bodog.Sursa: agerpres.ro