Vaccinul HPV, recomandat şi băieţilor

Vaccinul HPV, recomandat și băieților

Ştire online publicată Joi, 07 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Băieții ar trebui să fie vaccinați împotriva virusului HPV pentru a fi protejați de eventuale infecții genitale și toți copiii cu vârste de peste șase luni ar trebui să fie vaccinați împotriva virusului AH1N1. Medicii americani de la American Academy of Pediatrics, U.S. Centers for Disease Control and Prevention și American Academy of Family Physicians au publicat în cursul zilei de luni, 4 ianuarie, noul raport cu privire la vaccinurile ce ar trebui să fie aplicate copiilor, informează YahooNews. Potrivit acestora, copiii cu o vârstă de peste șase luni ar trebui vaccinați împotriva virusului AH1N1, iar vaccinul HPV ar trebui să fie făcut inclusiv băieților. În raportul prezentat de medici este specificat și faptul că, în unele cazuri, cele două vaccinuri se pot face simultan fără a exista niciun fel de complicație. „Cele două virusuri sunt dintre cele mai periculoase. Dacă avem posibilitatea de a evita îmbolnăvirea și înțepăturile în plus, de ce nu?”, spune doctorul David W. Kimberlin, unul dintre directorii diviziei de pediatrie din cadrul University of Alabama.