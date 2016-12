„Vaccinul anti-HPV reduce riscul de cancer“

„Tinerii își încep viața sexuală mult mai devreme, iar acest lucru face ca tot mai multe adolescente să se confrunte cu probleme de sănătate în lipsa protecției. În afara unei sarcini nedorite, a bolilor cu transmitere sexuală, o nouă problemă îngroașă rândurile celor care se îmbolnăvesc de forme grave de cancer”, explică dr. Gherghina Rizea, medic primar medicină de familie. În acest sens, medicul atrage atenția asupra papiloma virusului uman din cauza căruia tot mai multe adolescente și tinere se îmbolnăvesc.„Părinții trebuie să înțeleagă că începerea vieții sexuale la vârste atât de fragede are foarte multe implicații. Sunt tot mai mulți copii care vin cu hepatită B, una dintre formele grave, al cărei tratament este de lungă durată și de care se scapă foarte greu. Mai nou, explozia de cancere la tinere este îngrijorătoare dacă ne gândim că acum 10 ani, spre exemplu, aveam doar câteva cazuri semnalate pe an, iar acum sunt zeci. De aceea, așa cum am recomandat în repetate rânduri vaccinarea copiilor încă din primele zile de viață, apoi a școlarilor atunci când intră în colectivități, recomand vaccinarea anti-HPV, împotriva cancerului, tuturor părinților care au fetițe cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. Este perioada optimă, mai ales că acest vaccin trebuie făcut înainte de începerea vieții sexuale”, completează medicul.