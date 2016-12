Vaccinarea copiilor, o înţepătură care salvează vieţi sau produce tragedii?

3

regretabil....

.. ca nu de putine ori , apar articole in care sunt scrise aberatii .Este inadmisibil , ca un medic poate sa spuna : "paralizia infantila sau mai grav poliomielita " , insemnand acelasi lucru . Personal si cu argumente sustinute de statistici si specialisti , sustin ca vaccinul BCG , cel care se face in maternitate nu foloseste la nimic , ba mai mult, este o piedica in depistarea precoce a tuberculozei . Am incercat sa produc o dezbatere , scriind un articol pe "pagina medicala .ro , dezbatere refuzata de "marii specialisti . Dar este total daunator sa spunem ca toate vaccinurile trebuie refuzate . Vaccinuri precum cel antipolio , anti hepatita B , anti pneumococic si in general antibacteriene , anti rottavirus ,antitetanos , chiar daca pot da unele complicatii (foarte rar , si nu grave ) , sun utile. Vaccinarea antigripala , in opinia mea si nu numai , este o mare teapa . Amintiti-va marea teapa cu vaccinarea anti gripa porcina , pentru car nu a platit nimeni .