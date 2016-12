Vaccinarea copiilor, între riscuri şi beneficii

Vaccinarea copiilor, între riscuri și beneficii

În perioada 20-25 aprilie, la Constanța, sub sloganul „Prevenire. Protecție. Imunizare.”, se derulează activități de informare și implicare a publicului țintă și de abordare a provocărilor legate de vaccinare.Săptămâna Europeană a Vaccinării promovează ca mesaj cheie faptul că vaccinarea fiecărui copil este esențială pentru prevenirea bolilor și protejarea vieții.„A 10-a ediție a Săptămânii Europene a Vaccinării oferă oportunitatea de a crește gradul de conștientizare cu privire la progresele care au fost realizate de programele de imunizare, precum și necesitatea de a crește angajamentul pentru imunizare. Scopul campaniei este creșterea acoperirii vaccinale prin vaccinarea unui număr cât mai mare de copii rămași nevaccinați/vaccinați incomplet (restanțieri) cu vaccinuri ROR și polio, în principal.Epidemiile recente de rujeolă și rubeolă accentuează responsabilitatea regională pe care toți trebuie să ne-o asumăm, pentru a menține sub control bolile care pot fi prevenite prin vaccinare. Vaccinarea salvează milioane de vieți în fiecare an și acest succes al sănătății publice trebuie susținut.Cu toate acestea, unul din cinci copii și mulți adulți nu sunt vaccinați corespunzător. Lipsa cunoștințelor privind vaccinarea este un motiv cheie pentru care mulți adulți decid, în mod conștient, să nu se vaccineze sau să nu-și vaccineze copiii. Este imperativ necesar ca toate țările din Europa să furnizeze informații clare, corecte și echilibrate despre riscurile bolilor și beneficiile vaccinurilor”, a precizat dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate al Direcției de Sănătate Publică Constanța.La Constanța, în această săptămână, au loc activități de informare și educație privind importanța și rolul vaccinării. Grupul țintă este reprezentat de elevi din școlile constănțene, începând cu clasa 0, părinții acestora și cadrele didactice.