V-aţi opera într-un spital privat sau de stat? Iată "oferta" de medici din Constanţa

5

Medstar

Oh, iRINA, olimpica noastra cu IQ de 160 care a invatat de mic copil ca enuntul unei probleme se citeste intotdeauna in completitudinea sa! Sau nu? Ei bine, in prostia mea, indraznesc ca comentez la ceea ce ai spus si un pic mai mult de asta: 1. Articolul se numeste "V-ați opera într-un spital privat sau de stat? Iată "oferta" de medici din Constanța" si povesteste despre atat despre spitalele de stat cat si despre cele private din Constanta. La capitolul private sunt enumerate si OCH, Medical Analysis si Rocomed. 2. On-topic, da, m-as opera la un spital privat si, sincer, nu-ti doresc sa-ti plimbi batranii tai parinti prin spitalele de stat, cum am facut eu. 3. Ca si constantean ma simt cumva mandru ca alti constanteni au avut initiativa de a incepe o afacere cu resurse locale, asa cum, din cate stiu sunt cel putin Medical Analysis si Medstar, probabil si OCH, fara a astepta la mila unora cu ceva mai multi bani din Bucuresti. 4. Un spital privat are potentialul de a opri migratia cadrelor medicale datorita unui sistem de remuneratie mai prietenos cu valoarea reala a cadrului medical. Cam astea sunt ideile care-mi trec rapid prin cap, dar, cum sunt un idiot, ma simt dator sa-ti dau dreptate: da, esti prostita pe fata si ti se baga ceva pe gat cu forta. In rest, respectele mele oamenilor care sunt in stare sa faca din pasiune si cu constiinciozitate o meserie pe care eu nu as putea-o face, fie aceeasta cea de medic ori gunoier. (Mentionez ca nu sunt cadru medical ori jurnalist, doresc pur si simplu sa vad oamenii devenind in stare sa recunoasca normalitatea).

Răspuns la: MEDSTAR

Adăugat de : iRINA, 14 iunie 2015

mare pacoste a devenit medstarul asta fratilor!! reclama ca reclama, dar chiar pe fata asa ne prostiti? ?? pai materialul asta e despre spitalul de...