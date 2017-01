Urticaria solară poate apărea şi dacă pielea este acoperită de haine

Urticaria solară poate apărea și dacă pielea este acoperită de haine

Urticaria solară este o formă destul de întâlnită de urticarie, care apare după expunerea la soare, a declarat pentru „Cuget Liber“ dr. Nicola Gheorghe, șeful Clinicii Dermato-Venerice. „Este o formă clinică particulară printre urticarii, care însă nu e declanșată de consumul unor alimente sau de medicamente, ci doar după o expunere la soare. De obicei, urticaria apare la persoane predispuse, iar incidența acestei afecțiuni în timpul sezonului estival este foarte mare“, ne-a spus dr. Gheorghe Nicola. Se pare că urticaria solară este cauzată de o substanță chimică existentă în organism care, împreună cu razele ultraviolete, provoacă o reacție alergică. Erupțiile se manifestă prin eritem (roșeață în formă de pete), papule (bășicuțe roșii pe piele), dermatite (inflamații ale pielii). Boală profesională Urticaria solară poate fi considerată și o boală profesională. Afecțiunea apare atât în cazul în care expunerea la soare se face din plăcere, cât și în cazul în care o anumită persoană este nevoită să lucreze în mediu deschis, sub acțiunea razelor soarelui. Urticaria solară poate apărea dacă tegumentele sunt expuse direct razelor soarelui, cât și dacă acestea sunt acoperite de haine. „Inițial, simptomatologia apare pe pielea descoperită și apoi se extinde la restul corpului”, spune medicul dermatolog. Este bine de știut faptul că urticaria solară poate să apară nu numai dacă persoana stă la plajă în costum de baie, dar și dacă se află pe o pajiște sau în curte. Este suficientă expunerea la radiațiile solare. Primul ajutor pe care îl poate primi o persoană afectată este interzicerea expunerii la radiațiilor solare. Uneori, se poate ajunge până la schimbarea locului de muncă dacă pacientul muncește în spații deschise, direct sub influența razelor soarelui. Tratament În ceea ce privește medicația, precizează dr. Nicola, se prescrie medicația generală pentru urticarie, cum ar fi cortizonul injectabil sau administrat pe cale orală. Însă, mult mai importantă este prevenirea apariției urticariei solare, histaminina fiind, în acest caz, principalul medicament. Mai multe persoane s-au prezentat în acest sezon estival la Clinica Dermato - Venerice cu simptome de urticarie solară. Este vorba de constănțeni, la care boala a recidivat, dar și de turiști, care nu știau că sunt alergici la razele soarelui. „Cu greu se face legătura între expunerea la soare și urticarie, pentru că simptomele urticariei sunt aceleași, fie că este vorba de o urticarie alimentară sau una solară“ -precizează medicul dermatolog.Urticaria solară este o formă destul de întâlnită de urticarie, care apare după expunerea la soare, a declarat pentru „Cuget Liber“ dr. Nicola Gheorghe, șeful Clinicii Dermato-Venerice. „Este o formă clinică particulară printre urticarii, care însă nu e declanșată de consumul unor alimente sau de medicamente, ci doar după o expunere la soare. De obicei, urticaria apare la persoane predispuse, iar incidența acestei afecțiuni în timpul sezonului estival este foarte mare“, ne-a spus dr. Gheorghe Nicola. Se pare că urticaria solară este cauzată de o substanță chimică existentă în organism care, împreună cu razele ultraviolete, provoacă o reacție alergică. Erupțiile se manifestă prin eritem (roșeață în formă de pete), papule (bășicuțe roșii pe piele), dermatite (inflamații ale pielii). Boală profesională Urticaria solară poate fi considerată și o boală profesională. Afecțiunea apare atât în cazul în care expunerea la soare se face din plăcere, cât și în cazul în care o anumită persoană este nevoită să lucreze în mediu deschis, sub acțiunea razelor soarelui. Urticaria solară poate apărea dacă tegumentele sunt expuse direct razelor soarelui, cât și dacă acestea sunt acoperite de haine. „Inițial, simptomatologia apare pe pielea descoperită și apoi se extinde la restul corpului”, spune medicul dermatolog. Este bine de știut faptul că urticaria solară poate să apară nu numai dacă persoana stă la plajă în costum de baie, dar și dacă se află pe o pajiște sau în curte. Este suficientă expunerea la radiațiile solare. Primul ajutor pe care îl poate primi o persoană afectată este interzicerea expunerii la radiațiilor solare. Uneori, se poate ajunge până la schimbarea locului de muncă dacă pacientul muncește în spații deschise, direct sub influența razelor soarelui. Tratament În ceea ce privește medicația, precizează dr. Nicola, se prescrie medicația generală pentru urticarie, cum ar fi cortizonul injectabil sau administrat pe cale orală. Însă, mult mai importantă este prevenirea apariției urticariei solare, histaminina fiind, în acest caz, principalul medicament. Mai multe persoane s-au prezentat în acest sezon estival la Clinica Dermato - Venerice cu simptome de urticarie solară. Este vorba de constănțeni, la care boala a recidivat, dar și de turiști, care nu știau că sunt alergici la razele soarelui. „Cu greu se face legătura între expunerea la soare și urticarie, pentru că simptomele urticariei sunt aceleași, fie că este vorba de o urticarie alimentară sau una solară“ -precizează medicul dermatolog.