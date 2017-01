Urina umană, cel mai ieftin îngrăşământ

Urina umană, cel mai ieftin îngrășământ

Ştire online publicată Joi, 11 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cercetătorii din Finlanda anunță un îngrășământ pentru culturile agricole, organic, ieftin și care se găsește din abundență: urina umană. Rezultatul cercetării lor pe o cultură de varză apare în numărul din octombrie al ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry. Urina umană care provine de la persoane sănătoase este sterilă, nu conține bacterii și nici virusuri, este bogată în nitrogen și alți nutrienți. Utilizată din cele mai vechi timpuri pentru fertilizarea solurilor, urina a revenit în atenția cercetătorilor datorită preocupării pentru producții organice în agricultură. În urma folosirii ca îngrășământ a urinei colectate din mai multe gospodării, cercetătorii finlandezi au comparat recolta de varză cu cea obținută prin fertilizare cu îngrășăminte convenționale și cu alta, fără niciun îngrășământ, iar greutatea și biomasa au arătat un avantaj net al culturii de varză fertilizate cu urină, față de celelalte două tipuri de culturi. Raportul mai indică faptul că, în urma utilizării acestui îngrășământ, nu există gust distinct specific și nici pericole pentru sănătate.