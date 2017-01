Unul din cinci copii obezi are deficit de fier

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Unul din cinci copii obezi are deficit de fier care conduce la întârzieri în dezvoltarea deprinderilor de comportament social dar și întârzieri cognitive, potrivit unui studiu american citat de Reuters Health. "Dacă aveți copii supraponderali, aceștia ar putea avea deficit de fier iar efectul acestui deficit înseamnă inclusiv performanțe școlare scăzute", a spus dr. Jane M. Brotanek de la Universitatea Texas. În Statele Unite deficitul de fier este o problemă majoră, deoarece 2.4 milioane de copii au deficit de fier iar o jumătate de milion au anemie feriprivă, cauzată de deficitul de fier. Pentru a vedea care sunt riscurile pe care le prezintă deficitul de fier și anemia feriprivă la copii, dr. Brotanek și echipa sa au monitorizat 1.641 de copii americani cu vârste între 1 și 3 ani. Studiul a arătat că 7% la sută dintre copiii care aveau o greutate normală aveau deficit de fier, față de 8%, procentul copiilor cu risc de obezitate și față de 20% în cazul copiilor supraponderali. De asemenea studiul a arătat că 6% dintre copii albi și negri aveau deficit de fier, comparativ cu 12%, procentul copiilor hispanici cu carență de fier. Cercetătorii spun că nu le este clar de ce copiii obezi sunt predispuși să dezvolte deficit de fier, dar bănuiesc faptul că aceștia consumă hrană bogată în calorii dar săracă în nutrienți. Pentru a preveni deficitul de fier, specialiștii recomandă mamelor să introducă în dieta copiilor care au împlinit 10 luni o cană cu lapte de vacă, iar celor care au împlinit 12 luni două căni cu lapte de vacă deoarece acest aliment este mai bogat în fier decât altele. De asemenea, părinții trebuie să își încurajeze copiii să consume spanac, ouă, carne, precum și pâine fortifiată cu fier. În plus, medicii spun că toți copiii supraponderali trebuie să fie monitorizați pentru a preveni deficitul de fier.