Untul de shea, eficient în ameliorarea arsurilor solare

Untul de shea este preparat din grăsimea obținută din nucile unui copac african nu-mit shea. De obicei, acest unt este folosit pentru reducerea ridurilor fine, a cicatricelor și a vergeturilor, dar este eficient și în ameliorarea iritațiilor pielii, cum ar fi cele întâlnite în psoriazis, eczeme sau arsuri solare. Untul de shea este ideal pentru producătorii de cosmetice care îl folosesc în produsele lor deoarece se topește în contact cu pielea și este absorbit ușor, fără a lăsa pielea uleioasă.Untul extras din nucile de shea are proprietăți curative asupra pielii, are efecte antiinflamatorii, iar unul din compușii săi împiedică și dezvoltarea tumorilor. Totodată, untul de shea conține vitaminele A și E, precum și antioxidanți care ajută la prevenirea deteriorării pielii în urma radiațiilor ultraviolete.Există mai multe varietăți de unt shea: brut sau nerafinat, rafinat și înalt rafinat sau procesat. Pentru a beneficia din plin de efectele pozitive asupra sănătății, cel mai recomandat este untul de shea nerafinat sau brut, de culoare crem, alb, sau galben. Aceasta este formula naturală a untului de shea, care are de obicei o aromă distinctă asemănătoare cu gustul nucii.