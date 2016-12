Universitatea „Ovidius” derulează un proiect de medicină dentară

Universitatea „Ovidius” derulează un proiect de medicină dentară „Ergonomine, prevenție, management performant în medicina dentară prin aliniere la standarde europene”, în care peste 3.000 de medici vor participa la cursuri de perfecționare.Proiectul este în al treilea an de manifestare și are ca scop formarea la standarde europene a medicilor dentiști. În acest an, 440 de medici, 60 de tehnicieni dentari și peste 100 de asistente vor participa la aceste cursuri, ei provenind din toată regiune de sud-est.Coordonatorul proiectului este prof. univ. dr. Corneliu Amariei, cursurile au loc la Centrul de excelență în medicină dentară, situat în clădirea Bibliotecii Universității „Ovidius” din Constanța, iar demonstrațiile practice - la Centrul pilot de ergonomie, prevenție și management din Constanța.„Participând la acest program intensiv, cursanții acumulează cunoștințe și aprofundează tehnici de management aplicabile în cabinetul de medicină dentară, precum și cunoștințe de organizare a cabinetului pe principii ergonomice în sensul prevenirii contaminării încrucișate și a prevenției dentare”, a declarat prof. univ. dr. Corneliu Amariei, coordonatorul proiectului.Cursurile vor continua până în luna mai, 2013 și se vor desfășura lunar.