UNICEF: „Adolescenţii reprezintă o resursă!”

UNICEF: „Adolescenții reprezintă o resursă!”

Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) au lansat marți, 17 septembrie 2013, studiul ”Situația adolescenților din România”.Acest studiu a fost realizat cu sprijinul CURS și al ISE și este prima cercetare din România care urmărește oportunitățile și provocările pe care le întâmpină copiii pe toată perioada adolescenței, de la 10 la 18 ani. În momentul de față sunt peste două milioane de adolescenți în România. Fiecare dintre ei este diferit și se confruntă cu provocări și oportunități diferite, dar fiecare dintre ei are dreptul să crească într-un mediu familial care să îi ofere protecție; are dreptul să aibă acces la servicii de sănătate și educație de calitate; are dreptul să fie protejat împotriva violenței, abuzului, exploatării și traficului; are dreptul de a participa în luarea deciziilor care îl afectează.