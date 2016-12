Unguent pentru tratarea impotenţei

Unguent pentru tratarea impotenței

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou medicament împotriva impotenței se află în perioada de testare. Cercetătorii din Statele Unite susțin că acționează mai rapid decât Viagra și nu are efecte secundare, informează The Telegraph. Oamenii de știință au testat noua tehnologie - care folosește nanoparticule - pe șoareci și sunt de părere că medicamentul poate fi folosit cu succes și pe oameni. Tratamentul se prezintă sub formă de unguent, evitându-se astfel apariția efectelor secundare ale medicației pe cale orală, precum durerea de cap sau spasmele. Statisticile arată că fiecare al cincilea bărbat adult de pe planetă suferă de o formă de disfuncție erectilă tratabilă.