Unde vor ajunge banii din coplata pacienţilor

Unde vor ajunge banii din coplata pacienților

Deși coplata impusă pacienților la externarea din spital nu a rotunjit veniturile unităților sanitare, ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, susține că aceasta ar putea ajunge în buzunarele medicilor pentru a-i motiva.„Din analizele pe care le-am făcut pot spune că, până acum, coplata nu a atins efectul scontat, cred că nu a fost bine gândită. Managerii nu au fost foarte încântați să o colecteze, mai mult decât atât, spuneau că ei cheltuiesc mai mult pe formularele pe care trebuie să le ia, decât pe ceea ce încasează din coplată. Cred că cel mai bine ar fi ca această coplată să meargă direct la medic”, a spus ministrul Sănătății.Pe de altă parte, nici managerul celei mai mari unități sanitare din Constanța nu este de acord cu acest sistem de coplată, cu atât mai mult cu cât suma strânsă a fost foarte mică, raportat la serviciile medicale prestate în cadrul spitalului.„Coplata este o complicație birocratică și un sistem total ineficient prin care noi suntem nevoiți să le cerem pacienților niște sume despre care ei nu știu cu exactitate unde ajung. Atâta timp cât nu există un pachet de servicii medicale de bază care să pună la dispoziția bolnavilor toate serviciile medicale, fără piedici și care să le acopere toate necesitățile medicale, nu văd ce rol are această coplată! Am înțeles acest lucru și în urma calculelor din 2013 care au arătat că s-au strâns 32.000 de lei, din care nu am putut să cumpărăm decât niște materiale sanitare”, a explicat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.Coplata la externare, introdusă la 1 aprilie 2013, este stabilită de fiecare spital în parte, la o sumă între 5 și 10 lei.Coplata, prevăzută în Contractul cadru privind acordarea asistenței medicale în perioada 2013-2014, nu se plătește pentru urgențe, internările pacienților cu boli cronice, a căror patologie necesită spitalizări multiple, și nici de către pacienții în vârstă de până la 18 ani, gravide, lăuze, pensionari cu venituri sub 740 de lei și persoanele cu handicap.