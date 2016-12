Unde sunt acum mămicile anti-vaccin? Trei copii au murit de rujeolă şi sute sunt infestaţi. A fost declarată epidemie

Unde sunt acum mămicile anti-vaccin? Trei copii au murit de rujeolă și sute sunt infestați. A fost declarată epidemie

Moda lansată de mămicile care nu vor să-și vaccineze copiii începe să-și arate fața neagră. Trei copii nevaccinați au murit deja anul acesta de rujeolă și alte câteva sute s-au îmbolnăvit în ultimele luni. Ministerul Sănătății anunță că situația este deosebit de gravă și a declarat deja epidemie de rujeolă în România.Comparativ cu anul 2015, creșterea numărului cazurilor este mai mult decât alarmantă. „În tot anul trecut au existat doar șapte cazuri confirmate de rujeolă și niciun deces. Ministerul Sănătății condamnă în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de zeci de ori într-un singur an”, a anunțat ministrul Vlad Voiculescu.Potrivit acestuia, în România, în ultimii doi ani, nu au existat probleme majore la aprovizionarea cu vaccinul ROR. Așa că acest lucru nu justifică numărul mare de cazuri de copii nevaccinați. „Cele trei cazuri de deces au survenit la copii sub vârsta de un an, adică sub vârsta la care se efectuează vaccinarea împotriva rujeolei (vaccinul ROR). Acești copii au murit inutil și fără sens. Într-o comunitate cu acoperire optimă a vaccinării, toți copiii sub un an sunt protejați de așa numitul efect de protecție de grup. Mai simplu, cei trei copii decedați ar fi putut fi protejați prin neapariția rujeolei la copiii mai mari, trecuți de vârsta de vaccinare, dacă aceștia ar fi fost vaccinați”, mai precizează Vlad Voiculescu.Cu acest prilej, Ministerul Sănătății lansează un apel către părinți de a respecta calendarul de vaccinare ROR pentru sănătatea copiilor. În zonele afectate, Institutul Național de Sănătate Publică recomandă vaccinarea copiilor la vârsta de șapte luni cu refacerea vaccinului la vârsta normală de un an. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat la granița dintre județele Bistrița Năsăud și Cluj - 219 cazuri, în județul Mureș - 145 cazuri, în județul Arad - 113 cazuri și județul Timiș - 71 cazuri. La Constanța, au fost confirmate trei cazuri la persoane nevaccinate sau incomplet vaccinate. Însă situația s-ar putea agrava în perioada următoare, după cum avertizează medicii.„Pentru că există un curent de opinie în legătură cu vaccinarea antirujeolică, cum că ar da autism, lucru total neadevărat, a făcut ca mare parte din copii să nu fie vaccinați, părinții fiind cei ce resping cu vehemență acest lucru. Cu atât mai grav cu cât sunt două categorii de copii nevaccinați: cei care nu sunt cuprinși în sistemul de sănătate și acum a mai apărut o serie de copii, din familiile de condiție medie, care nu se vaccinează dintr-un motiv prostesc - mai exact, este acest curent de opinie care îi face pe părinți să refuze vaccinul, creând premisele acestor epidemii. Când copiii nu sunt vaccinați, izbucnesc epidemiile. Este vorba despre epidemie de pojar, care pe vremuri, când nu era vaccin, făcea numeroase victime, omora efectiv zeci de copii. Mai grav este că acest curent de opinie este mai larg, el cuprinde și reticența față de celelalte vaccinări și atunci o să apară și epidemii de difterie, de poliomielită. S-a ajuns exact în momentul în care trebuie trasă alarma în legătură cu faptul că lipsa vaccinării duce la izbucnirea unei epidemii. Pe de altă parte, toate discuțiile despre efectele adverse și complicațiile pe care le-ar produce vaccinurile, cum că mercurul din vaccin ar produce toxicitate, sunt prostii! Și populația lumii civilizate se vaccinează, și în felul acesta s-au eliminat epidemii de poliomielită, în care mor mii de copii, alții rămân paralizați pe viață. O să tot apară mortalitate prin pojar din cauza nevaccinării. Asta pentru că le-a cășunat unora să facă propagandă împotriva vaccinurilor. Curentul de opinie care contravine ideii de vaccinare este greșit, deoarece cu cât crește fenomenul de nevaccinare cu atât crește numărul de copii care se îmbolnăvesc”, a explicat, pentru ziarul Cuget Liber, medicul pediatru Marian Fâșie.