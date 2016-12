Unde se va desfăşura Programul de Fertilizare in vitro

Mai multe ştiri online: fertilizare in vitro

Unde se va desfășura Programul de Fertilizare in vitro

Zece clinici vor derula în acest an Programul gratuit de fertilizare in vitro și embriotransfer al Ministerului Sănătății, care va beneficia de un buget de 1.857.000 lei.Ministerul Sănătății estimează că 300 de cupluri vor putea beneficia în acest an de program iar în funcție de adresabilitate, dar și de fondurile alocate Sănătății, suma poate fi majorată în urma rectificărilor bugetare.Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății remis marți AGERPRES, comisia de specialiști desemnată prin Ordin de ministru a încheiat procesul de selecție a unităților sanitare care au îndeplinit criteriile de eligibilitate stabilite prin Ordinul 386/ 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016.