Unde îşi pot găsi de muncă medicii constănţeni

Unde își pot găsi de muncă medicii constănțeni

„Careers in White International”, cunoscut în România ca și „Cariere în Alb”, este cel mai mare târg de cariere medicale la care medicii își pot găsi un loc de muncă în domeniul sanitar. Ofertele salariale de top rămân cele pentru doctori și asistenți medicali. Astfel, un doctor poate primi până la 150.000 de euro brut pe an, în funcție de țara unde aplică, specializarea medicală și nivelul de experiență, iar un asistent medical se poate aștepta la oferte de până la 44.000 euro brut pe an. Numărul țărilor în care personalul medical poate să aplice este și el foarte mare, începând de la oferte din nordul Europei (Danemarca, Norvegia, Suedia), până la vestul și centrul Europei (Anglia, Irlanda, Germania, Austria, Elveția, Franța) și chiar și în Orientul Mijlociu (Arabia Saudită, Dubai și Emiratele Arabe Unite).