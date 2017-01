Un vaccin canadian are eficacitate de până la 100% împotriva Ebola

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un vaccin de origine canadiana impotriva Ebola, maladie care a provocat peste 11.000 de decese in Africa de Vest, este eficace "in proportie de pana la 100%" impotriva virusului mortal care provoaca aceasta boala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP si Agerpres.Nu a existat niciun caz de Ebola in randul celor aproximativ 6.000 de persoane care au primit vaccinul anul trecut, in Guineea, comparativ cu 23 de cazuri in grupul persoanelor nevaccinate, indica rezultatele testului efectuat de catre OMS, alaturi de Ministerul Sanatatii din aceasta tara si de parteneri internationali."Acest lucru sugereaza ca vaccinul este foarte eficient, avand o eficacitate de pana 100%", a declarat pentru AFP Marie-Paule Kieny, directoare generala adjuncta la OMS. Echipa sa de cercetare a calculat ca in plina epidemie exista o sansa de 90% ca vaccinul, numit rVSV-ZEBOV, sa aiba o eficacitate de peste 80%.Vaccinul rVSV-ZEBOV are o eficacitate de 100% in timpul celor 10 zile care urmeaza administrarii sale prin injectie intramusculara la o persoana neinfectata, aflata in contact cu persoane bolnave.