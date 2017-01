Un sfert din medicamentele biologice au efecte secundare

Ştire online publicată Luni, 27 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un sfert din medicamentele biologice vândute, după 1995, în Statele Unite și Europa au efecte secundare, unele foarte grave, astfel încât autoritățile au decis să avertizeze consumatorii, potrivit unui studiu publicat în Journal of the American Medical Association (JAMA). Pentru un total de 174 de medicamente biologice (pe bază de anticorpi, enzime etc.), care au fost autorizate în perioada ianuarie 1995 - iunie 2008, autoritățile au emis 82 de avertismente legate de siguranța vieții pacienților. Aceste avertismente au avut în vedere 41 de medicamente, care reprezintă 23,6% din totalul tratamentelor biologice. Din cele 174 de medicamente biologice, 136 au fost autorizate în Statele Unite, 105, în Europa și 67, pe ambele țărmuri ale Atlanticului. În Uniunea Europeană au fost emise 17 note de avertizare. Cu toate acestea, niciunul dintre medicamentele care au făcut obiectul acestor avertismente nu a fost retras de pe piață. Cercetătorii au indicat că 70,7% din aceste avertismente au fost emise în primii cinci ani după lansarea pe piață a acestor medicamente. Printre medicamentele vizate de aceste note de avertizare s-au numărat tratamente împotriva artritei - Humira și Remicade, anticancer - Rituxan și Erbitux și stimulatoare cardiace - Natrecor.