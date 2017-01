Un rezultat anormal la testul Babeş-Papanicolau nu înseamnă neapărat cancer

Un rezultat anormal la testul Babeș-Papanicolau nu înseamnă neapărat cancer

Medicii ginecologi recomandă efectuarea unui test Babeș-Papanicolau o dată pe an, o analiză de rutină care ajută la depistarea din vreme a problemelor de sănătate ale organelor genitale feminine. Vizita la ginecolog ar trebui să fie trecută în programul unei femei cel puțin o dată pe an, căci afecțiunile ginecologice sunt, în numeroase cazuri, silențioase (fără simptome), fiind depistate numai la examinările clinice. Iar printre aceste examinări se impune să se afle și testul Babeș-Papanicolau, în special în cazul femeilor care și-au început viața sexuală, care doresc să rămână însărcinate sau care au depășit 40 de ani. Dr. Ion Niculescu, specialist obstetrică-ginecologie, a arătat că „testul Babeș-Papanicolau, care se mai numește și frotiul Papanicolau, constă în analizarea unei probe de celule, recoltate de pe suprafața colului uterin și este folosit în scopul identificării modificărilor celulare anormale. Clasificarea rezultatelor este între 1, reprezentând un test Babeș-Papanicolau normal și 5, când indică un neoplasm”. Ce indică un test Babeș-Papanicolau Un test Babeș-Papanicolau anormal se traduce prin existența, la nivelul cervixului, a unor modificări celulare, care, la rândul lor, pot indica prezența a diverse afecțiuni. Astfel, testele anormale sunt cauzate de infecții determinate de bacterii sau fungi, precum trichomonas sau candidoza, de modificări naturale (precum vaginita atrofică, prezentă la menopauză), dar și de infecțiile cu virusul papiloma uman (HPV) - asociat cu cancerul de col uterin. Numeroase femei se sperie când află că testul Babeș-Papanicolau a fost anormal, presupunând prezența infecției cu HPV. Specialistul a atras atenția că un astfel de rezultat nu trebuie să trimită obligatoriu cu gândul la HPV și cancer, căci motivele pot fi dintre cele mai diverse, după cum am expus mai sus. „Testul Babeș-Papanicolau nu are legătură neapărat cu HPV. Este un test pentru depistarea modificărilor celulare induse de virus, dar diagnosticul pentru HPV se face separat, prin recoltarea unor probe din zona afectată, prin analizarea în niște soluții speciale”, a subliniat dr. Ion Niculescu. De altfel, un rezultat anormal la acest test nu este neobiș-nuit, întrucât în mod normal celulele din cervix suferă în permanență modificări. Până la 10% din femeile care fac anual un test Babeș-Papanicolau au un rezultat anormal, dar un procent mai mic arată modificări care ar putea evolua spre cancer de col uterin. „Iar cancerul de col uterin se poate dezvolta pe parcursul a zeci de ani”, a mai afirmat medicul. Specialistul a atras însă atenția că se impune tratarea afecțiunilor descoperite, moment în care modificările celulare revin la normal. În caz contrar, anumite anormalități celulare cervicale pot evolua spre stadii precanceroase și neoplazii. Factori care influențează analiza Efectuarea testului Babeș-Papanicolau nu este un procedeu dureros pentru pacientă. Aceasta se va așeza pe masa de ginecologie, iar medicul îi va recolta celule de pe suprafața orificiului colului uterin, cu ajutorul unei spatule. Proba va fi analizată de către specialiștii citologi de la un laborator de analize. Femeile trebuie, de asemenea, să țină cont că rezultatul unui test Babeș-Papanicolau poate fi influențat de diverși factori: spălături vaginale efectuate în ultimele 48 de ore, folosirea de spray-uri, creme, ovule, spermicide, tampoane vaginale, un număr insuficient de celule recoltate. Printre factorii de risc, care duc la prezența unor modificări celulare la nivelul colului uterin și care ar trebui să vă determine să consultați un ginecolog și să efectuați un test Babeș-Papanicolau, se numără contactul sexual dur, neprotejat, secreția vaginală anormală (constând în modificări ale cantității, culorii, mirosului și vâscozității), dureri sau mâncărimi în timpul urinării, dureri în timpul actului sexual sau în zona pelvină. De asemenea, îngrijorătoare este și prezența, în zona organelor genitale, a unor bubițe, bășici sau negi, sângerări în timpul contactului sexual și ciclu menstrual prelungit.