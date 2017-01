Un nou vaccin minune ar putea imuniza imediat organismul

Joi, 05 Martie 2009

Cercetătorii americani au pus la punct o nouă metodă de vaccinare, care permite imunizarea imediată a organismului împotriva unei game variate de boli, potrivit unui studiu recent publicat în revista de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences. Metoda nouă de vaccinare ar putea fi folosită pentru a obține o protecție instantanee a organismului uman împotriva diverselor maladii provocate de virusuri, bacterii, toxine sau chiar împotriva celulelor canceroase, potrivit autorilor studiului. Cercetătorii au injectat șoarecilor substanțe chimice concepute pentru a declanșa o reacție imunitară generalizată. Ei au pus la punct, totodată, și alte molecule care au capacitatea de a recunoaște celule specifice. Odată injectate, moleculele se combină cu anticorpii gazdei, pentru a forma alți anticorpi, care au capacitatea de a ataca țintele programate. „Avantajul metodei este că oferă posibilitatea de a avea niște anticorpi concepuți și pregătiți să acționeze chiar în momentul injectării vaccinului sau al administrării unei pastile-vaccin pe cale orală”, a declarat Carlos Barbas, autorul studiului. Mecanismul funcționează indiferent de țintă: o celulă canceroasă, virusul gripei sau bacilul antrax, pe care soldații sau populația civilă ar putea să-l contracteze în timpul unor atacuri bioteroriste, a precizat Carlos Barbas. În timpul testelor, organismul șoarecilor tratați cu vaccinul minune a lansat un atac imunitar imediat împotriva celulelor canceroase, fenomenul conducând la o reducere importantă a ritmului de creștere a tumo-rilor. A fost pentru prima dată când un astfel de vaccin, denumit „covalent”, a fost testat cu succes pe animale. De obicei, anticorpii nu se combină cu substanțele chimice, au explicat autorii studiului.