Un nou produs pentru osteoporoză, disponibil în România

Ştire online publicată Luni, 02 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou produs pentru osteoporoză - boala care afectează aproape 12 la sută din populație -, care se administrează doar o dată pe an, a fost lansat, săptămâna trecută, în România. Este vorba despre produsul „Aclasta” (acid zoledronic 5 mg), al companiei Novartis Pharma România, recomandat femeilor aflate la postmenopauză și bărbaților în vârstă de peste 50 de ani, care prezintă risc ridicat de fracturi, inclusiv la pacienții care au suferit de puțin timp o fractură de șold într-un traumatism minor. Acesta este un produs care face parte dintr-o nouă generație de bifosfonați și are un mod de administrare unic, anual, sub formă de soluție perfuzabilă. Președintele Societății Române de Reumatologie, profesor doctor Horațiu Boloșiu, a spus că „acțiunea selectivă a bifosfonaților la nivelul osului se bazează pe înalta afinitate pentru osul mineralizat. Administrat intravenos, acidul zoledronic este rapid distribuit către os și se localizează preferențial în zonele cu resorbție osoasă. Un singur tratament administrat intravenos timp de 15 minute oferă protecție timp de un an de zile împotriva efectelor osteoporozei”, a mai spus Boloșiu. Potrivit statisticilor, mai mult de 70% dintre pacienți preferă un tratament administrat o singură dată, comparativ cu administrarea săptămânală a comprimatelor, a adăugat medicul.