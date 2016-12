Un nou director general interimar la Institutul Cantacuzino

Dr. Aurelia Grațiela Drăghici a fost numita in functia de director general interimar al Institutului Cantacuzino, printr-un ordin semnat de ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, conform Agerpres.Eugen Nicolaescu i-a dispus noului director realizarea planului de actiuni intocmit de Consiliul de Administratie in cursul saptamanii trecute si sa aiba in vedere prevenirea unor situatii precum cele care au dus la destituirea fostului director general.