Un medicament pentru tuberculoză ar putea fi folosit şi pentru scleroza multiplă

Un medicament pentru tuberculoză ar putea fi folosit și pentru scleroza multiplă

Ştire online publicată Luni, 02 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un medicament cunoscut de mult timp, destinat tratării tuberculozei, dar care a dat rezultate slabe în vindecarea acestei boli, ar putea fi folosit pentru tratarea sclerozei multiple și maladiilor autoimune, anunță revista PLoS One. „Nu am crezut că este posibil ca un antibiotic cunoscut demult ar funcționa în cazul sclerozei multiple, psoriazisului și diabetului de tip 1. Au fost cheltuite sume extraordinar de mari de bani pentru găsirea unui medicament care să funcționeze în cazul acestor boli, și iată că soluția era chiar sub ochii noștri, un medicament vechi și fără efecte secundare necunoscute”, spune farmacologul Jun O. Liu, de la Universitatea de Medicină Johns Hopkins din Statele Unite ale Americii. Despre medicamentul numit clofazimină se credea că acționează numai asupra bacteriilor, nu și asupra celulelor umane. Cercetătorii americani au descoperit că administrat în scleroza multiplă, medicamentul dă rezultate bune și un răspuns imunologic neașteptat. Scleroza multiplă, o boală degenerativă și inflamatorie cronică a sistemului nervos central, afectează peste două milioane de persoane de pe glob, în special tineri. Incidența bolii este dublă în rândul femeilor față de bărbați, iar impactul asupra activității sociale și a calității vieții celor afectați este unul semnificativ.