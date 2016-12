Un medicament împotriva osteoporozei, retras din farmacii

Medicamentul Protelos, vândut și în farmaciile din Constanța, va fi retras de la comercializare, din cauza efectelor adverse pe care le poate produce. Acesta este prescris de medici în cazurile de osteoporoză. Experții Agenției Europene a Medicamentului au descoperit efectele adverse ale medicamentului după ce, timp de un an, au ținut sub supraveghere peste 1.000 de pacienți. Dintre aceștia, patru persoane au suferit efecte secundare grave. Au făcut cheaguri de sânge pe vase și unii chiar au ajuns la stop cardiac. Alți pacienți au suferit reacții aler- gice pe piele, s-a inflamat ficatul sau au avut tulburări de cunoștință. Protelos este un medicament care conține ranelat de stronțiu. În România, este disponibil sub formă de plicuri de două grame care conțin granule. Potrivit site-ului Prospect Medicament, Protelos se utilizează pentru tratarea osteoporozei la femeile care au trecut de menopauză, pentru a reduce riscul frac-turilor la nivelul coloanei vertebrale și a șoldului. Acest medicament s-a eliberat până acum doar pe bază de rețetă. Decizia experților europeni nu este definitivă. Săptămâna viitoare, se vor pronunța asupra suspendării totale a produsului.