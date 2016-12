Un medic român ia un sfert din salariul unui medic din Polonia

Miercuri, 29 Septembrie 2010.

Potrivit unor calcule efectuate de Ziarul Financiar, salariul mediu al unui medic care lucrează într-un spital privat din Polonia este de 2.700 de euro, acest venit fiind de patru ori mai mare decât salariul mediu al unui medic care lucrează într-un spital privat românesc. Practic, salariul mediu al unui medic care lucrează la EMC Medical Institute din Polonia a crescut de la 1.800 de euro cât era în anul 2006, la 2.700 de euro cât era anul trecut. În cadrul EMC Medical Institute sunt opt spitale, 16 clinici și 2.000 de angajați, 1.450 dintre aceștia activând în zona medicală. În România, în schimb, un medic care lucrează într-un spital privat din teritoriu are un salariu mediu de 714 euro, în București venitul mediu al unui medic din sectorul privat fiind de 952 de euro. Potrivit datelor furnizate de către spitalele publice din țară, un medic care lucrează într-o astfel de unitate are un salariu de aproximativ 600 de euro. La EMC Medical Institute, un asistent medical are un salariu mediu de 800 de euro, în România salariul unui asistent medical începând de la 285 de euro.