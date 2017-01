Un măr pe zi ajută la combaterea cancerului de sân

Ştire online publicată Luni, 23 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Un studiu a arătat că o componentă din măr încetinește creșterea adenocarcinomei la șobolani, cea mai mare cauză de deces în cancerul de sân, relatează DailyMail, preluat de sanatatea.com. Cu cât mai multe mere au fost folosite, cu atât mai multe tumori au fost inhibate. Într-un alt grup, unde merele nu se foloseau, 81% din șobolani au suferit de o creștere rapidă a tumorii. „Noi nu numai că am observat că la animalele tratate tumorile au fost mai puține, dar ele au fost mai mici, mai puțin maligne și au crescut mai lent comparativ cu tumorile netratate”, a declarat prof. Rui Hai Liu de la Cornell University’s Institute for Comparative and Environmental Toxicology din New York. Cercetătorii spun că studiul scoate în evidență rolul unor substanțe, cunoscute sub denumirea de flavonoide sau fenoli, ce au o activitate anti-oxidantă și anti-proliferativă în celulele organismului. Merele sunt principalele surse de flavonoide, urmate de portocale, struguri, căpșune, prune și banane. „Studiile ne aduc o dovadă în plus că trebuie să creștem consumul de fructe și legume, inclusiv mere, spre a oferi mai mulți fenoli, care se dovedesc a avea beneficii importante asupra sănătății”, spune profesorul Liu. Cancerul de sân afectează, anual, peste un milion de femei.