Un dispozitiv magnetic, benefic împotriva migrenelor

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou dispozitiv, care eliberează un puls magnetic în partea din spate a craniului, ar putea fi folosit ca tratament alternativ împotriva migrenelor, potrivit unui studiu publicat recent în revista The Lancet Neurology, informează bbc.co.uk. În urma testelor efectuate, cercetătorii de la Albert Einstein College of Medicine din New York au constatat că 40% dintre pacienți nu mai aveau dureri, la două ore după ce au folosit acest dispozitiv. Cercetătorii americani au demonstrat că aparatul nu produce efecte secundare și are dimensiuni reduse, putând fi folosit cu ușurință la domiciliu.