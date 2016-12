„Un dezastru premeditat!”

6

e scandalos ,,,

e scandalos cum unii incerc sa privatizeze ceva ca apoi sa --si impuna propriile reguli si oameni intr-un loc unde statul poate investi fara prea multe discutii sau se poate investi bani europeni fara a face jocul unora care vor sa jupoaie omul de bani ,,,aici in constanta ne--am umplut de clinici private care pentru o analiza mai clara de ex ecografii sau radiografii te taxeaza cu sume de ordinul milioanelor ,,,in bani vechi desigur,,de unde atatia bani oameni buni dde ce vreti sa jupuiti romanii ??nu si asa suntem destiul de saraci??murim de cancere,, de oase rupte prin accidente ,,,dar trebuie sa ramanem si infirmi cand statul ar putea sa faca ceva ??/de ce atata rea vointa???de ce atata dusmanie pe acest sanatoriu care a reusit sa ramana in picioare datorita medicilor de aici???numai dragostea lor de oameni au tinutin functie acest sanatoriu ,,nu e constantean care sa nu fi avut nevoie de acesti medici recuperatori si chrurgi ortopezi ,,sunt niste maini de aur care ar trebuii protejate nu hulite si alungate sau si mai rau ca se creiaza in randul lor dezbinari si lupte pentru a--si mentine postul ,,,nu e frumos sa dezbini ca sa castigi ,,va bate dumnezeu ,,,,,