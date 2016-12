Un cuplu din şase este afectat de infertilitate

Un cuplu din șase este afectat de infertilitate

Un cuplu din șase este afectat de infertilitate, iar natalitatea a atins un prag scăzut, este îngrijorătorul semnal de alarmă tras de Organizația Mondială a Sănătății.Mai mult, Eurostat arată că rata fertilității în tara noastra (conform raportului din 2013, cel mai recent) este de 1,41 copii per femeie, sub media UE28, de 1,55. Psihologii cred, totuși, că acest fenomen mondial, care se acutizează de la an la an, nu are numai cauze medicale, ci, de cele mai multe ori, cauze psihosociale.Specialiștii consideră că mai mulți factori concura la aceasta rată de fertilitate din ce în ce mai mică, iar viața stresantă, situația economică, vârsta din ce în ce mai înaintată la care femeile aleg să devina mame sunt cauze principale.