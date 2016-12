Uleiul de macadamia face minuni pentru pielea uscată

Produs din nucă de Macadamia, acest ulei este un produs natural, extrem de benefic pentru tratarea afecțiunilor pielii. Uleiul de macadamia este un ulei stabil, potrivit pentru toate tipurile de piele, mai ales pentru tenul uscat, dar și pentru pielea mai îmbătrânită. Uleiul este obținut prin presarea la rece a nucilor, este non gras și pătrunde rapid în piele. Popularitatea uleiului de nuci de macadamia provine din faptul că are cea mai mare cantitate de acizi grași mononesaturați dintre toate uleiurile presate la rece folosite în cosmetică.Acest tip de ulei este nutritiv, reprezintă o sursă bogată de calciu, conține complexul de vitamine B, fosfor și fier. Mai mult, acidul palmitoleic din uleiul de macadamia contribuie la menținerea tinereții pielii. Mai departe, datorită bogatelor resurse nutritive pe care le are, acest ulei contribuie la combaterea și vindecarea anumitor afecțiuni ale pielii și ale părului.Produsele cosmetice care conțin ulei din nucă de macadamia oferă o senzație plăcută de catifelare, dar și o mare stabilitate oxidativă, motiv pentru care protejează și împotriva acțiunii nocive a razelor ultraviolete.Un alt beneficiu oferit de uleiul de macadamia este hidratarea. Folosirea acestui ulei natural ajută la ameliorarea senzației de piele uscată și este absorbit cu rapiditate de piele.